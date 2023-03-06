Россия перегружает свою нефть между танкерами у побережья Испании, - Bloomberg

Это произошло только через несколько недель после того, как местные власти написали местным фирмам, что такая деятельность запрещена.

Четыре очень крупных перевозчика сырой нефти, или VLCC (большетоннажные танкеры - ред.), в это время стоят на якоре в Сеуте, испанского анклава в Северной Африке. Между ними может вместиться около 8 миллионов баррелей нефти. Один из них, "Вероника", уже получил грузы из двух меньших танкеров и теперь принимает нефть третьего.

"У нас нет полномочий контролировать действия, происходящие в международных водах. Наша организация выпустила напоминание, что такая деятельность может привести к нарушению санкций", - заявила пресс-секретарь Главного управления торгового флота.