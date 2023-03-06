Россия перегружает свою нефть между танкерами у побережья Испании, - Bloomberg

Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Это произошло только через несколько недель после того, как местные власти написали местным фирмам, что такая деятельность запрещена.
Четыре очень крупных перевозчика сырой нефти, или VLCC (большетоннажные танкеры - ред.), в это время стоят на якоре в Сеуте, испанского анклава в Северной Африке. Между ними может вместиться около 8 миллионов баррелей нефти. Один из них, "Вероника", уже получил грузы из двух меньших танкеров и теперь принимает нефть третьего.
"У нас нет полномочий контролировать действия, происходящие в международных водах. Наша организация выпустила напоминание, что такая деятельность может привести к нарушению санкций", - заявила пресс-секретарь Главного управления торгового флота.
Напомним, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского Союза против РФ.
Испания продолжает выдавать вид на жительство россиянам по схеме "золотая виза", несмотря на то, что год назад выдачу приостановили из-за вторжения в Украину.
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