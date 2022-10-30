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Росія перетворила продовольство на зброю. Блінкен обговорив Україну з Індією

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Вашингтон, Неділя 30 жовтня 2022 04:35
Росія перетворила продовольство на зброю. Блінкен обговорив Україну з Індією Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з Індією після зриву Росією зернової угоди. Сторони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Блінкен поговорив з міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром про "регіональні та глобальні проблеми, включаючи співпрацю у боротьбі з тероризмом та агресію Росії проти України", йдеться у повідомленні відомства.

Водночас Блінкен заявив, що припинення Росією своєї участі в зерновій угоді перетворює продовольство на зброю, посилюючи гуманітарні кризи.

"Будь-які дії Росії, спрямовані на те, щоб зірвати цей критично важливий експорт зерна, по суті є заявою про те, що люди в усьому світі платитимуть більше за їжу або голодувати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Також зазначимо, що раніше росіяни вже не раз погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".

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Ентоні Блінкен
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