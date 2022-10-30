Россия превратила продовольствие в оружие. Блинкен обсудил Украину с Индией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

Блинкен поговорил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром о "региональных и глобальных проблемах, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и агрессию России против Украины", говорится в сообщении ведомства.

В то же время Блинкен заявил, что прекращение Россией своего участия в зерновой сделке превращает продовольствие в оружие, усугубляя гуманитарные кризисы.

"Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди во всем мире должны платить больше за еду или голодать", - говорится в заявлении.

Напомним, 29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Также отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".

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