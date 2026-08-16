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Россия "победила" литературу: как выглядит книжный рынок в Киеве после вражеского прилета

14:36 16.08.2026 Вс
2 мин
Часть рынка выгорела дотла
aimg Татьяна Степанова
Россия "победила" литературу: как выглядит книжный рынок в Киеве после вражеского прилета Фото: книжный рынок на Почайной сгорел после ракетной атаки РФ (РБК-Украина)
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Во время ракетной атаки на Киев 16 августа российские оккупанты нанесли удары по книжному рынку на Почайной. Спасатели до сих пор ликвидируют пожары после прилетов.

РБК-Украина побывала на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного ракетного удара РФ по Киеву.

Как видно на фото и видео, рынок все еще тлеет после ночной атаки. На месте до сих пор работают спасатели.

Часть рынка выгорела дотла, другая - получила повреждения. Предприниматели, работавшие на поврежденной части, планируют возобновить работу.

Один из пострадавших предпринимателей работал на рынке уже три года. Его магазин получил повреждения, но ущерб оценить пока сложно.

"Все роллеты были вырваны, стеллажи попадали, книги немного повреждены, очень много разбитого", - рассказал он.

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров отметил, что спасателям очень тяжело тушить пожар на Почайной.

По его словам, сложности добавляет то, что на рынке много горючих материалов, а во время тушения уже несколько раз объявляли тревогу, поэтому приходилось отходить на безопасное расстояние.

Кроме книжного рынка, пожарные работали еще на двух локациях в Оболонском районе и одной локации в Голосеевском районе. Но там пожар был ликвидирован еще ночью.

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев баллистикой . Пострадали три человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

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