Росія перекрила ще один спосіб обходу інтернет-цензури: що змінилося

Росія посилила контроль над Інтернетом, обмеживши роботу іноземних SIM-карток. Тепер роумінговий трафік проходить таку ж фільтрацію, як і у російських операторів, що фактично позбавляє користувачів можливості обходити блокування, що діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію російського пропагандистського видання "Известия".
У Росії набули чинності нові обмеження використання іноземних SIM-карт. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників телеком-галузі та Мінцифри РФ, роумінговий інтернет-трафік тепер повністю підпадає під дію діючої системи інтернет-фільтрації.
Якщо раніше підключення через закордонного оператора дозволяло оминати частину обмежень Роскомнагляду, то тепер такої можливості більше немає.
У російському Мінцифри підтвердили, що до всього роумінгового трафіку застосовуються єдині правила контролю та блокування. При цьому доступ до ресурсів, включених владою до так званого "білого списку", зберігається.
Для контролю інтернет-трафіку використовується технологія Deep Packet Inspection (DPI), що дозволяє аналізувати характеристики мережевих з'єднань та виявляти доступ до сервісів, що знаходяться під блокуванням. Після цього система обмежує з'єднання з такими ресурсами.
За даними російських ЗМІ, перші проблеми в роботі іноземних SIM-карток користувачі почали фіксувати близько півтора тижні тому.
Зараз у Росії налічується приблизно два мільйони таких карток, з яких близько 500 тисяч регулярно використовуються для виходу в інтернет.
Російська влада пояснює посилення контролю питаннями безпеки. Раніше Мінцифри РФ заявляло, що обмеження необхідні для протидії використанню іноземних SIM-карток в українських безпілотниках.
У Москві неодноразово стверджували, що під час ударів по території Росії українські дрони нібито застосовували мобільні мережі та SIM-картки, зокрема іноземних операторів, для коригування маршрутів, передачі телеметрії та відеосигналу в режимі реального часу.
Нагадуємо, що в Росії обговорюють нові заходи регулювання цифрової сфери , які передбачають запровадження платної електронної пошти для бізнесу, а також можливе стягнення плати з користувачів за використання VPN-сервісів та міжнародного інтернет-трафіку.