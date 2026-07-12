Россия перекрыла еще один способ обхода интернет-цензуры: что изменилось

Что изменилось

В России вступили в силу новые ограничения на использование иностранных SIM-карт. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей телеком-отрасли и Минцифры РФ, роуминговый интернет-трафик теперь полностью подпадает под действие действующей системы интернет-фильтрации.

Если раньше подключение через зарубежного оператора позволяло обходить часть ограничений Роскомнадзора, то теперь такой возможности больше нет.

В российском Минцифры подтвердили, что ко всему роуминговому трафику применяются единые правила контроля и блокировки. При этом доступ к ресурсам, включенным властями в так называемый "белый список", сохраняется.

Что скрывается за решением

Для контроля интернет-трафика используется технология Deep Packet Inspection (DPI), позволяющая анализировать характеристики сетевых соединений и выявлять доступ к сервисам, которые находятся под блокировкой. После этого система ограничивает соединение с такими ресурсами.

По данным российских СМИ, первые проблемы в работе иностранных SIM-карт пользователи начали фиксировать около полутора недель назад.

Сейчас в России насчитывается примерно два миллиона таких карт, из которых около 500 тысяч регулярно используются для выхода в интернет.

Зачем это понадобилось

Российские власти объясняют ужесточение контроля вопросами безопасности. Ранее Минцифры РФ заявляло, что ограничения необходимы для противодействия использованию иностранных SIM-карт в украинских беспилотниках.

В Москве неоднократно утверждали, что во время ударов по территории России украинские дроны якобы применяли мобильные сети и SIM-карты, в том числе иностранных операторов, для корректировки маршрутов, передачи телеметрии и видеосигнала в режиме реального времени.