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Росія перекинула в Україну резервні підрозділи: куди їх направили

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протягом тижня Росія перекинула в Україну резервні підрозділи. Їх направили на Донецький та Південнобузький напрямки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр на брифінгу.

Вона повідомила, що у рамках мобілізації в Росії розпочато формування територіальних з'єднань та частин, які можуть бути введені на анексовані території України для підтримання окупаційного режиму.

"Противник активізував введення в операцію підрозділів резерву у Донецькому та Південнобузькому операційних районах", - сказала заступниця міністра.

Маляр повідомила, що за даними української розвідки, протягом тижня загальна кількість російських військ в Україні збільшилась до 127 батальйонно-тактичних груп. Зазначимо, що БТГ складається з 600-800 військових. Таким чином, на території нашої країни наразі перебувають від 76 до 101 тисячі окупантів.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що в Росії мобілізували більше 100 тисяч осіб, хоча міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про 200 тисяч.

Також зазначимо, що мобілізованих росіян вже помітили в тимчасово окупованих районах півдня України.

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Війна Росії проти України