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Росія перекинула сили зі складу резерву, однак солдати намагаються уникнути боїв

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Понеділок 17 квітня 2023 18:44
Росія перекинула сили зі складу резерву, однак солдати намагаються уникнути боїв Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через втрати у живій силі, ворог перекинув до Зайцевого Донецької області зі складу резерву ще близько 200 нещодавно мобілізованих військовослужбовців. Солдати шукають приводу уникнути участі у бойових діях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Встановлено, що, через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 182 660 військових.

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