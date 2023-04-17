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Россия перебросила силы из состава резерва, однако солдаты пытаются избежать боев

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Понедельник 17 апреля 2023 18:44
Россия перебросила силы из состава резерва, однако солдаты пытаются избежать боев Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за потерь в живой силе, враг перебросил в Зайцево Донецкой области из состава резерва еще около 200 недавно мобилизованных военнослужащих. Солдаты ищут повода избежать участия в боевых действиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Установлено, что из-за отсутствия четких указаний по их дальнейшему применению, малый срок индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительный уровень укомплектованности вещевым имуществом, данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому новоявленные оккупанты всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 590 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 182 660 военных.

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