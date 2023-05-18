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Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів, - Гаюн

Фото: у Білорусі перебазувалися російські винищувачі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула на авіаційну базу під Мінськ свої винищувачі. Попередньо мова йде про 10 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією групи, сьогодні, 18 травня, з білоруського аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" під Мінськом перекинули 10 російських військових літаків. За попередніми даними, перебазувалися 8 винищувачів Су-34 та 2 винищувачі Су-30СМ.

"На даний момент всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі Мачулищі", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Білорусі перебазувалися російські винищувачі (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, після падіння російських гелікоптерів та літаків у Брянській області у Білорусі перевели війська у підвищену боєздатність.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито перевів ППО у підвищену готовність.

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