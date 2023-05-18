Россия перебросила под Минск 10 истребителей, - Гаюн

Россия перебросила на авиационную базу под Минск свои истребители. Предварительно речь идет о 10 самолетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
По информации группы, сегодня, 18 мая, с белорусского аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" под Минском перебросили 10 российских военных самолетов. По предварительным данным, перебазировались 8 истребителей Су-34 и 2 истребителя Су-30СМ.
"В настоящее время все 10 истребителей находятся на аэродроме Мачулищи", - говорится в сообщении.
Фото: в Беларуси перебазировались российские истребители (t.me/Hajun_BY)
Напомним, после падения российских вертолетов и самолетов в Брянской области в Беларуси перевели войска в повышенную боеспособность.
Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы перевел ПВО в повышенную готовность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.