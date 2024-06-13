Росія перекинула у Криму нові елементи ЗРК С-500, - Буданов

Він зазначив, що російські окупанти намагаються посилити протиповітряну оборону у Криму. У зв'язку з цим перекидають нові зразки ППО.

"Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму, - ред.)", - сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що російські окупанти продовжують використовувати Кримський міст для перекидання насамперед особового складу військ та деяких інших вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях", - заявив розвідник.

Довідка. С-500 "Прометей" - найсучасніший російський зенітний комплекс великого радіуса дії. Він призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400, забезпечуючи новий рівень протиракетної оборони.