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Росія перекинула у Криму нові елементи ЗРК С-500, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула у Крим елементи нового зенітно-ракетного комплексу С-500. Це буде дослідне використання установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські окупанти намагаються посилити протиповітряну оборону у Криму. У зв'язку з цим перекидають нові зразки ППО.

"Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму, - ред.)", - сказав Буданов.

Керівник ГУР додав, що російські окупанти продовжують використовувати Кримський міст для перекидання насамперед особового складу військ та деяких інших вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться - так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі - менше, але для особового складу - це основний шлях", - заявив розвідник.

Довідка. С-500 "Прометей" - найсучасніший російський зенітний комплекс великого радіуса дії. Він призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400, забезпечуючи новий рівень протиракетної оборони.

ЗСУ знищують російську ППО у Криму

На окупованому півострові все частіше лунають вибухи. Так, у ніч на 10 червня Сили оборони України завдали ударів по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Також були атаковані два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Крім того, вночі 12 червня українські військові вдарили по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 та С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

Також раніше ЗСУ атакували Керченську переправу. Це порушило логістику ворога.

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