Россия перекинула в Крыму новые элементы ЗРК С-500, - Буданов

Он отметил, что российские оккупанты пытаются усилить противовоздушную оборону в Крыму. В связи с этим перекидывают новые образцы ПВО.

"Новейшие сейчас элементы С-500 появились. Это в принципе экспериментальное применение их будет. Но они уже появились там (в Крыму, - ред.)", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что российские оккупанты продолжают использовать Крымский мост для перекидывания прежде всего личного состава войск и некоторых других грузов.

"Керченский мост всегда использовался и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромы основные грузы возятся - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь", - заявил разведчик.

Справка. С-500 "Прометей" - самый современный российский зенитный комплекс большого радиуса действия. Он предназначен дополнить уже существующие комплексы С-400, обеспечивая новый уровень противоракетной обороны.