Росія перекинула до Білорусі шість бойових вертольотів, - "Гаюн"

Навчання Росії та Білорусі

Варто зауважити, що інформація про перекидання російської авіації до Білорусі з'явилася на тлі початку спільних навчань Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ та РБ.

Міноборони Білорусі уточнювало, що у рамках тренувань військові хочуть відпрацювати "управління різнорідними силами авіації".

У відомстві додавали, що у навчаннях беруть участь екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.

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