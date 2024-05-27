Россия перебросила в Беларусь шесть боевых вертолетов, - "Гаюн"

Учения России и Беларуси

Стоит заметить, что информация о переброске российской авиации в Беларусь появилась на фоне начала совместных учений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ и РБ.

Минобороны Беларуси уточняло, что в рамках тренировок военные хотят отработать "управление разнородными силами авиации".

В ведомстве добавляли, что в учениях участвуют экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Военно-космических сил России.

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