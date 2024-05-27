Россия перебросила в Беларусь шесть боевых вертолетов, - "Гаюн"

В Беларусь на прошлой неделе прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram .

Всего в "Барановичах" по состоянию на сейчас находится такая авиация россиян:

"Суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ", - пишет “Гаюн”.

Согласно уточненным данным, Россия перебросила в Беларусь больше вертолетов.

Как напомнил мониторинговый канал, еще вчера, 26 мая, стало известно, что 25 мая на белорусский аэродром "Барановичи" прибыли Ми-24 и Ми-8 россиян.

Учения России и Беларуси

Стоит заметить, что информация о переброске российской авиации в Беларусь появилась на фоне начала совместных учений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ и РБ.

Минобороны Беларуси уточняло, что в рамках тренировок военные хотят отработать "управление разнородными силами авиации".

В ведомстве добавляли, что в учениях участвуют экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Военно-космических сил России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.