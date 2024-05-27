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Россия перебросила в Беларусь шесть боевых вертолетов, - "Гаюн"

Понедельник 27 мая 2024 18:21
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Россия перебросила в Беларусь шесть боевых вертолетов, - "Гаюн" Иллюстративное фото: Россия перебросила свои вертолеты в Беларусь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларусь на прошлой неделе прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Как напомнил мониторинговый канал, еще вчера, 26 мая, стало известно, что 25 мая на белорусский аэродром "Барановичи" прибыли Ми-24 и Ми-8 россиян.

Согласно уточненным данным, Россия перебросила в Беларусь больше вертолетов.

"Суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ", - пишет “Гаюн”.

Всего в "Барановичах" по состоянию на сейчас находится такая авиация россиян:

  • 2 разведывательных самолета Су-24МР4;
  • 4 истребителя Су-30СМ;
  • восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Учения России и Беларуси

Стоит заметить, что информация о переброске российской авиации в Беларусь появилась на фоне начала совместных учений Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ и РБ.

Минобороны Беларуси уточняло, что в рамках тренировок военные хотят отработать "управление разнородными силами авиации".

В ведомстве добавляли, что в учениях участвуют экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Военно-космических сил России.

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