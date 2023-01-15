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Росія перекинула в Білорусь винищувачі та транспортні літаки, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: Росія перекинула в Білорусь винищувачі та транспортні літаки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 січня, до Білорусі прибули вісім винищувачів та чотири військово-транспортні літаки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, на аеродромі "Барановичі" у період з 15:50 до 16:50 приземлилися чотири винищувачі Су-34 та чотири Су-30.

"Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ", - наголошує "Гаюн".

Також моніторингова група додає, що у проміжку від 12:46 до 17:50 до Барановичів прилетіли три транспортні літаки Ан-12 та ще один Ан-26. Три з них прямували з РФ, а один перебував у Мачулищах і перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.

"За нашими даними, мінімум частину та бортів щось привезли - цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", - розповідають у "Гаюні".

Фото: час перекидання російських літаків до Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Там припускають, що метою такого перекидання літаків є участь у навчаннях Росії та Білорусі, які розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 січня з Білорусі до Росії прийшов черговий ешелон з навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Також ми писали, що Білорусь проведе чергові військові навчання у першому кварталі 2023 року.

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