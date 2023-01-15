Росія перекинула в Білорусь винищувачі та транспортні літаки, - "Гаюн"

Сьогодні, 15 січня, до Білорусі прибули вісім винищувачів та чотири військово-транспортні літаки Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, на аеродромі "Барановичі" у період з 15:50 до 16:50 приземлилися чотири винищувачі Су-34 та чотири Су-30.
"Точно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ", - наголошує "Гаюн".
Також моніторингова група додає, що у проміжку від 12:46 до 17:50 до Барановичів прилетіли три транспортні літаки Ан-12 та ще один Ан-26. Три з них прямували з РФ, а один перебував у Мачулищах і перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.
"За нашими даними, мінімум частину та бортів щось привезли - цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", - розповідають у "Гаюні".
Там припускають, що метою такого перекидання літаків є участь у навчаннях Росії та Білорусі, які розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 січня з Білорусі до Росії прийшов черговий ешелон з навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.
Також ми писали, що Білорусь проведе чергові військові навчання у першому кварталі 2023 року.
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