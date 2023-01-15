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Россия перебросила в Беларусь истребители и транспортные самолеты, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: Россия перебросила в Беларусь истребители и транспортные самолеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 января, в Беларусь прибыли восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, на аэродроме "Барановичи" в период с 15:50 до 16:50 приземлились четыре истребителя Су-34 и четыре Су-30.

"Точно известно, что два Су-30СМ следовали из Курска (РФ). Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей, в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ", - подчеркивает "Гаюн".

Также мониторинговая группа добавляет, что в промежутке от 12:46 до 17:50 в Барановичи прилетели три транспортных самолета Ан-12 и еще один Ан-26. Три из них следовали из РФ, а один находился в Мачулищах и перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05.

"По нашим данным, минимум часть и бортов что-то привезли - вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей", - рассказывают в "Гаюне".

Фото: время переброски российских самолетов в Беларусь (t.me/Hajun_BY)

Там допускают что, что целью такой переброски самолетов является участие в учениях России и Беларуси, которые начнутся 16 января и продолжатся до 1 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что 11 января из Беларуси в Россию пришел очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными.

Также мы писали, что Беларусь проведет очередные военные учения в первом квартале 2023 года.

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