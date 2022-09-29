UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія перекидає свою авіацію до Білорусі, - моніторингова група

Фото: Росія перекидає свою авіацію до Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли три російські винищувачі Су-30. Останні прильоти винищувачів ПКС РФ до Білорусі фіксувалися наприкінці березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ.

За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

"Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758", - зазначають там.

Нагадаємо, днями моніторингова група повідомила, що Білорусь може готуватися до приймання військових ешелонів із території Росії. Наразі триває активна підготовка залізниці.

Також у Міноборони України розповіли, що у Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи ЗС РФ.

У РНБО оцінили можливий повторний наступ російських військ із території Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська ФедераціяРосавиация