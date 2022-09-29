Россия перебрасывает свою авиацию в Беларусь, - мониторинговая группа

"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. В то время самолеты покидали нашу страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшаяся в Беларуси часть самолетов служат для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидалась поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.

"Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ВКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - отмечают там.