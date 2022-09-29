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Россия перебрасывает свою авиацию в Беларусь, - мониторинговая группа

Фото: Россия перебрасывает свою авиацию в Беларусь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На белорусский аэродром "Барановичи" прилетели три российских истребителя Су-30. Последние прилеты истребителей ВКС РФ в Беларусь фиксировались в конце марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ВКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. В то время самолеты покидали нашу страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшаяся в Беларуси часть самолетов служат для тренировки новых пилотов ВКС РФ.

По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидалась поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.

"Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ВКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - отмечают там.

Напомним, на днях мониторинговая группа сообщила, что Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги.

Также в Минобороны Украины рассказали, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ.

В СНБО оценили возможное повторное наступление российских войск с территории Беларуси.

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