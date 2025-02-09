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Росія перекидає сили під Торецьк для наступу на Костянтинівку, - ISW

Фото: російські загарбники планують наступ на Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Командування російської армії може перекинути сили з Курахівського напрямку в напрямку Торецька. Ворог спробує сформувати ресурс для наступальних операцій у напрямку Костянтинівки навесні або влітку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російського джерела, військове командування РФ передислоковує з напрямку Курахове вбік Торецька частини 102-го і 103-го мотострілецьких полків, 163-го танкового полку і 381-го артилерійського полку, - всі зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, - а також частини 96-го полку.

Ймовірно, командування також перекидає сили зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, хоча в ISW зазначили, що раніше не спостерігали повідомлень про діяльність цього підрозділу в Україні.

Водночас, в Інституті вивчення війни не мають фактів підтверджень або інших повідомлень про цю ймовірну передислокацію.

У звіті також зазначається, що за даними іншого російського джерела, станом на 8 лютого, елементи 102-го і 103-го мотострілецьких полків діють біля села Дачне в Донецькій області на захід від Курахово.

"Передислокація елементів 8-го Армійського корпусу на Торецький напрямок у поєднанні з активізацією російських зусиль в напрямку Часів Яру впродовж останніх тижнів, може свідчити про те, що російське командування, ймовірно, має намір надати пріоритет просуванню в напрямку Костянтинівки і тиснути на фортифікаційний пояс України у 2025 році, як це раніше вже оцінювалося ISW", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті було зафіксовано 125 бойових зіткнень. Близько половини з них - на Покровському напрямку.

У Харківській області Третя штурмова бригада розбила колону елітного підрозділу росіян, що йшов на прорив.

Тим часом Сили оборони просунулися на 5 кілометрів у Курській області.

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Війна в Україні