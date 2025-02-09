Россия перебрасывает силы под Торецк для наступления на Константиновку, - ISW

По данным российского источника, военное командование РФ передислоцирует с направления Курахово в сторону Торецка части 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового полка и 381-го артиллерийского полка, - все из состава 150-й мотострелковой дивизии, - а также части 96-го полка.

Вероятно, командование также перебрасывает силы из состава 150-й мотострелковой дивизии, хотя в ISW отметили, что ранее не наблюдали сообщений о деятельности этого подразделения в Украине.

В то же время, в Институте изучения войны не имеют фактов подтверждений или других сообщений об этой вероятной передислокации.

В отчете также отмечается, что по данным другого российского источника, по состоянию на 8 февраля, элементы 102-го и 103-го мотострелковых полков действуют возле села Дачное в Донецкой области к западу от Курахово.

"Передислокация элементов 8-го Армейского корпуса на Торецкое направление в сочетании с активизацией российских усилий в направлении Часов Яра в течение последних недель, может свидетельствовать о том, что российское командование, вероятно, намерено предоставить приоритет продвижению в направлении Константиновки и давить на фортификационный пояс Украины в 2025 году, как это ранее уже оценивалось ISW", - говорится в отчете Института изучения войны.