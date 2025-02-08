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Йшли на прорив. Третя штурмова разгромила колону "елітних" військ РФ у Харківській області

Харківська область, Субота 08 лютого 2025 12:15
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Йшли на прорив. Третя штурмова разгромила колону "елітних" військ РФ у Харківській області Фото: бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти намагались проорватися на танках і багі у Харківській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі", - йдеться у повідомленні.

Потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі - техніка просто потонула.

"В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили в бригаді.

Військові констатують, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку.

"Підсумок - мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 "двохсотих" і 30 "трьохсотих" РФ", - додали у Третій штурмовій.

Ситуація на фронті

За останню добу, 7 лютого, на фронті зафіксували 123 бойових зіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курський. Зокрема, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаку РФ в районі Вовчанська.

До того ж, як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

Також він підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати.

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