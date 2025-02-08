Йшли на прорив. Третя штурмова разгромила колону "елітних" військ РФ у Харківській області

Бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти намагались проорватися на танках і багі у Харківській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі", - йдеться у повідомленні. Потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі - техніка просто потонула. "В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили в бригаді. Військові констатують, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку. "Підсумок - мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 "двохсотих" і 30 "трьохсотих" РФ", - додали у Третій штурмовій.

