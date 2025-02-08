Йшли на прорив. Третя штурмова разгромила колону "елітних" військ РФ у Харківській області
Бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти намагались проорватися на танках і багі у Харківській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
"В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі", - йдеться у повідомленні.
Потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі - техніка просто потонула.
"В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою", - зазначили в бригаді.
Військові констатують, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку.
"Підсумок - мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 "двохсотих" і 30 "трьохсотих" РФ", - додали у Третій штурмовій.
Ситуація на фронті
За останню добу, 7 лютого, на фронті зафіксували 123 бойових зіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курський. Зокрема, на Харківському напрямку ЗСУ відбили атаку РФ в районі Вовчанська.
До того ж, як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.
Також він підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати.
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