Росія перекидає сили на фронті, - британська розвідка

Російська військова активність знизилася в Харківській і Сумській областях. Частини сухопутних військ РФ перекидаються на інші ділянки фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Х (Twitter).
За даними британської розвідки, перегрупування пов'язане зі спробою посилити тиск на пріоритетні напрямки, включно з Донецькою областю.
Відкриті джерела підтверджують, що за останні два дні українські війська успішно провели контратаки на захід від Куп'янська. Це місто залишається важливим логістичним вузлом у Харківській області.
За останні десять днів російські війська просунулися і ведуть бої в Сребрянському лісі на півночі Донецької області. Вони закріпилися вздовж річки Сіверський Донець, яка служить природним оборонним бар'єром.
Розвідка вказує, що росіяни використовують ліс як прикриття від ударів безпілотників і просуваються до Ямполя, розташованого за 10 км на захід.
Якщо Росія захопить Ямпіль, цей населений пункт може стати плацдармом для подальших атак на Лиман.
Місто є ключовим залізничним вузлом і розташоване всього за 9 км від Ямполя.
Таким чином, утримання лінії в цьому районі залишається важливим для ЗСУ.
За даними британської розвідки, Покровськ залишається головним пріоритетом Росії на фронті.
Саме тут фіксується найбільша кількість атак порівняно з іншими ділянками.
Російські сили застосовують різні методи, включно з атаками мотоциклетних груп і дрібних підрозділів, які намагаються проникнути в українські позиції, зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, ЗСУ провели успішну операцію на найгарячішому напрямку фронту - Покровському. Українські військові провели зачистку селища Удачне на Донеччині та встановили український прапор
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили мають "дуже позитивні результати на Донбасі та готують для російських військ неприємні сюрпризи".