Росія перекидає сили на фронті, - британська розвідка

За даними британської розвідки, перегрупування пов'язане зі спробою посилити тиск на пріоритетні напрямки, включно з Донецькою областю.

Відкриті джерела підтверджують, що за останні два дні українські війська успішно провели контратаки на захід від Куп'янська. Це місто залишається важливим логістичним вузлом у Харківській області.

Бої в районі Сребрянського лісу

За останні десять днів російські війська просунулися і ведуть бої в Сребрянському лісі на півночі Донецької області. Вони закріпилися вздовж річки Сіверський Донець, яка служить природним оборонним бар'єром.

Розвідка вказує, що росіяни використовують ліс як прикриття від ударів безпілотників і просуваються до Ямполя, розташованого за 10 км на захід.

Загроза Лиману

Якщо Росія захопить Ямпіль, цей населений пункт може стати плацдармом для подальших атак на Лиман.

Місто є ключовим залізничним вузлом і розташоване всього за 9 км від Ямполя.

Таким чином, утримання лінії в цьому районі залишається важливим для ЗСУ.

Покровський напрямок

За даними британської розвідки, Покровськ залишається головним пріоритетом Росії на фронті.

Саме тут фіксується найбільша кількість атак порівняно з іншими ділянками.

Російські сили застосовують різні методи, включно з атаками мотоциклетних груп і дрібних підрозділів, які намагаються проникнути в українські позиції, зазначають у Міноборони Британії.