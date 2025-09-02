RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия перебрасывает силы на фронте, - британская разведка

Фото: российская армия перебрасывает силы на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская военная активность снизилась в Харьковской и Сумской областях. Части сухопутных войск РФ перебрасываются на другие участки фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Х (Twitter).

По данным британской разведки, перегруппировка связана с попыткой усилить давление на приоритетные направления, включая Донецкую область.

Открытые источники подтверждают, что за последние два дня украинские войска успешно провели контратаки к западу от Купянска. Этот город остается важным логистическим узлом в Харьковской области.

Бои в районе Сребрянского леса

За последние десять дней российские войска продвинулись и ведут бои в Сребрянском лесу на севере Донецкой области. Они закрепились вдоль реки Северский Донец, которая служит естественным оборонительным барьером.

Разведка указывает, что россияне используют лес как прикрытие от ударов беспилотников и продвигаются к Ямполю, расположенному в 10 км западнее.

Угроза Лиману

Если Россия захватит Ямполь, этот населенный пункт может стать плацдармом для дальнейших атак на Лиман.

Город является ключевым железнодорожным узлом и расположен всего в 9 км от Ямполя.
Таким образом, удержание линии в этом районе остается важным для ВСУ.

Покровское направление

По данным британской разведки, Покровск остается главным приоритетом России на фронте.

Именно здесь фиксируется наибольшее количество атак по сравнению с другими участками.

Российские силы применяют разные методы, включая атаки мотоциклетных групп и мелких подразделений, пытающихся проникнуть в украинские позиции, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ провели успешную операцию на самом горячем направлении фронта - Покровском. Украинские военные провели зачистку поселка Удачное в Донецкой области и установили украинский флаг

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

