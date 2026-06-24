Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський

Що повідомила розвідка

За словами глави держави, українська розвідка отримала внутрішні російські документи, які містять оцінку наслідків українських далекобійних ударів.

Також у документах, за словами Зеленського, зафіксовані заходи, яких вживає російське керівництво у відповідь.

Куди Росія перекидає ППО

"Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту", - повідомив Зеленський.

За його словами, саме ці два напрямки російське керівництво визначило пріоритетними для захисту.

"Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України", - зазначив президент.

Що ще обговорювали

Окремо глава держави повідомив, що отримав доповідь щодо стану російського ракетного виробництва та стратегічної авіації.

За його словами, Україна готує нові кроки у відповідь на продовження війни та удари по українській території.

Зеленський також наголосив, що Україна вже надала свої дипломатичні пропозиції, а відповідальність за затягування війни поклав на російське керівництво.