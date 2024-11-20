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Росія перекидає ППО із Євпаторії для захисту Кримського моста, - "АТЕШ"

Середа 20 листопада 2024 12:20
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Росія перекидає ППО із Євпаторії для захисту Кримського моста, - "АТЕШ" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вирішили посилити захист Кримського мосту. Перекидають системи протиповітряної оборони (ППО) із Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Під час розвідки Євпаторійського району з'ясувалось, що російські терористи перекидують військову техніку, а також системи ППО в район Керчі для посилення захисту Кримського мосту. Відповідний крок залишив авіаремонтний завод і прилеглий аеродром практично без охорони і техніки. Наразі на території заводу залишились тільки фюзеляжі літаків і стара зенітна установка "ЗУ-23-2".

Фото: Росія перекидає ППО із Євпаторії для захисту Кримського моста (t.me/atesh_ua)

"Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили по інших військових аеродромах після успішних ударів Сил оборони України. Ми активно сприяли цим ударам, передаючи оперативну інформацію", - додає "АТЕШ".

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, що Кримський міст, збудований Росією з порушенням міжнародного права, вже двічі ставав об'єктом атак.

У жовтні 2022 року на мосту пролунали потужні вибухи, які спричинили серйозні пошкодження. Очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк підтвердив, що ця операція була результатом роботи його відомства.

Ще одна атака відбулася в липні. Тоді було зруйновано два прольоти мосту. За словами Малюка, до операції знову причетна СБУ, а для її виконання використовували морські дрони типу Sea Baby.

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