Росія передчасно повертає на війну солдатів з пораненнями, - британська розвідка

Британська розвідка, посилаючись на дані з відкритих джерел, зазначає, що 20-та загальновійськова армія РФ сформувала штурмові групи із піших поранених військових і направила їх у бій.

"Існує реальна можливість того, що російське командування спрямовує таку активність на утримання особового складу, який в іншому випадку загубився б у перевантаженій медичній системі", - йдеться у зведенні.

Поранені російські військові могли бути повернуті до своїх частин після передчасної виписки за наказом їхніх командирів.

Британські аналітики стверджують, що відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини.