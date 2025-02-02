Россия преждевременно возвращает на войну солдат с ранениями, - британская разведка

Россия формирует штурмовые группы из раненых солдат, которых преждевременно вернули на войну. Таким образом РФ уменьшает нагрузку на медицинскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Британская разведка, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из пеших раненых военных и направила их в бой.
"Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях", - говорится в сводке.
Аналитики допускают, что российское командование направляет такую активность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе.
Раненые российские военные могли быть возвращены в свои части после преждевременной выписки по приказу их командиров.
Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.
По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также уничтожено десятки единиц техники РФ. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 840 тысяч солдат.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе Силы обороны обезвредили на Покровском направлении более 15 тысяч захватчиков, из них 7 тысяч - безвозвратные потери.
В целом потери РФ в 2024 году были самыми большими с начала полномасштабной войны, об этом свидетельствуют данные Минобороны Украины.
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