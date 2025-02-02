RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россия преждевременно возвращает на войну солдат с ранениями, - британская разведка

Фото: РФ преждевременно возвращает на войну солдат с ранениями (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия формирует штурмовые группы из раненых солдат, которых преждевременно вернули на войну. Таким образом РФ уменьшает нагрузку на медицинскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Британская разведка, ссылаясь на данные из открытых источников, отмечает, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из пеших раненых военных и направила их в бой.

"Очень вероятно, что раненые российские военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях", - говорится в сводке.

Аналитики допускают, что российское командование направляет такую ​​активность на содержание личного состава, который в противном случае потерялся бы в перегруженной медицинской системе.

Раненые российские военные могли быть возвращены в свои части после преждевременной выписки по приказу их командиров.

Британские аналитики утверждают, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административного и медицинского бремени обратно в воинские части.

Потери РФ на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также уничтожено десятки единиц техники РФ. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 840 тысяч солдат.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе Силы обороны обезвредили на Покровском направлении более 15 тысяч захватчиков, из них 7 тысяч - безвозвратные потери.

В целом потери РФ в 2024 году были самыми большими с начала полномасштабной войны, об этом свидетельствуют данные Минобороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты