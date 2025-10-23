Росія передала Україні ще 1000 тіл: розпочато ідентифікацію

Повернення тіл загиблих

Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі домовилися про репатріацію тіл загиблих військових у співвідношенні "6000 на 6000".

Перший етап відбувся 11 червня - тоді Україна отримала 1212 тіл захисників, загиблих на сході й півдні країни, а також у Курській області.

Вже 13 червня вдалося повернути ще 1200 тіл, серед яких - українські військовослужбовці. Наступного дня, 14 червня, додатково репатрійовано ще 1200 тіл, а 19 серпня - ще тисячу.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що російська сторона часто навмисно ускладнює процес ідентифікації, передаючи тіла у сильно пошкодженому стані. Водночас повернення загиблих залишається однією з найважливіших і водночас найскладніших місій для України.

Після кожної репатріації фахівці проводять комплексну ідентифікацію - судово-медичні експертизи, розтини, ДНК-аналізи та звірку даних, щоб встановити особу кожного полеглого.

Останній обмін відбувся 18 вересня, тоді Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.