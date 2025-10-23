Россия передала Украине еще 1000 тел: начата идентификация

Россия вернула в Украину еще 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Эксперты МВД уже готовятся к проведению экспертиз и идентификации репатриированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.
В штабе отдельную благодарность за содействие выразили Международному Комитету Красного Креста.
"Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - добавили в штабе.
Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле договорились о репатриации тел погибших военных в соотношении "6000 на 6000".
Первый этап состоялся 11 июня - тогда Украина получила 1212 тел защитников, погибших на востоке и юге страны, а также в Курской области.
Уже 13 июня удалось вернуть еще 1200 тел, среди которых - украинские военнослужащие. На следующий день, 14 июня, дополнительно репатриированы еще 1200 тел, а 19 августа - еще тысяча.
В Министерстве внутренних дел сообщают, что российская сторона часто намеренно усложняет процесс идентификации, передавая тела в сильно поврежденном состоянии. В то же время возвращение погибших остается одной из важнейших и одновременно самых сложных миссий для Украины.
После каждой репатриации специалисты проводят комплексную идентификацию - судебно-медицинские экспертизы, вскрытия, ДНК-анализы и сверку данных, чтобы установить личность каждого павшего.
Последний обмен состоялся 18 сентября, тогда Украина вернула из России тела еще 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих.