ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія передала США офіційну ноту про зупинення участі в ядерному договорі

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 15:05
Росія передала США офіційну ноту про зупинення участі в ядерному договорі Фото: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков (facebook.com/regnum.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія передала США офіційну ноту про зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Рябкова "РИА Новости".

"Ми вчора передали офіційну ноту американській стороні, в якій відфіксували, що виконання ДСНО припиняється, але при цьому його центральні положення - обмеження щодо кількості відповідних систем - будуть нами дотримуватися", - сказав Рябков.

Нагадаємо, лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Пізніше Рада федерації РФ ухвалила закон про зупинення участі у Договорі. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їхні стратегічні арсенали.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не відновлюватиме участі в договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

Вчора Путін підписав указ про тимчасове припинення участі Росії в ДСНО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу