Росія передала США офіційну ноту про зупинення участі в ядерному договорі

Росія передала США офіційну ноту про зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Рябкова "РИА Новости" .

"Ми вчора передали офіційну ноту американській стороні, в якій відфіксували, що виконання ДСНО припиняється, але при цьому його центральні положення - обмеження щодо кількості відповідних систем - будуть нами дотримуватися", - сказав Рябков.

Нагадаємо, лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Пізніше Рада федерації РФ ухвалила закон про зупинення участі у Договорі. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їхні стратегічні арсенали.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не відновлюватиме участі в договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

Вчора Путін підписав указ про тимчасове припинення участі Росії в ДСНО.

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