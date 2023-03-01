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Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ядерном договоре

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Среда 01 марта 2023 15:05
Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ядерном договоре Фото: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (facebook.com/regnum.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова "РИА Новости".

"Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения - ограничения по количествам соответствующих систем - будут нами соблюдаться", - сказал Рябков.

Напомним, февраля российский диктатор Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия в ДСНО.

Позже Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США, если Вашингтон не прислушается к позиции Москвы.

Вчера Путин подписал указ о временном прекращении участия России в ДСНВ.

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