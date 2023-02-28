Тепер остаточно. Путін погодив призупинення участі РФ в ядерному договорі
У вівторок, 28 лютого, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
"Призупинити дію Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами із заходів щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного в місті Празі 8 квітня 2010 року", - йдеться в документі.
Зазначається, що закон набирає чинності з дня офіційного опублікування, а рішення про поновлення участі Росії у договорі може ухвалити тільки президент.
Нагадаємо, раніше російський диктатор оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.
Пізніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відновлюватиме участь у договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.
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