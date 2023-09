Росія передала Малі два літаки Су-25. Обидва розбились, не відлітавши і року (фото)

Так, цей літак був єдиним штурмовиком у Малі у всій країні і розбився неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао. Втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни.

За словами начальника штабу повітряних сил країни Малі Алу Бой Діарра, катастрофа зі штурмовиком Су-25 відбулася через технічну помилку. Він також не виключив фактор поганої погоди. На щастя, пілоти капітулювали.

Що відомо про цей літак?

Цього разу розбився Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який РФ поставила збройним силам Малі на початку 2023 року у січні разом з гелікоптерами Ми-8 та літаками L-39. Тож політати йому малійським небом вдалося менш як рік.

В мережі вже виклали фото з місця аварії.

#Mali - Images from the crash site suggest that the Malian Air Force lost its Su-25 reg. TZ-25C (delivered January 2023). CMA reported that their forces had fired on the jet, leading to the crash. There were also very bad weather conditions, another possible cause of the crash. https://t.co/kAGTqhNUze pic.twitter.com/BDLdUJgiOO