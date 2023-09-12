ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия передала Мали два самолета Су-25. Оба разбились, не пролетав и года (фото)

Африка, Вторник 12 сентября 2023 09:48
UA EN RU
Россия передала Мали два самолета Су-25. Оба разбились, не пролетав и года (фото) Фото: Россия передала Мали два самолета Су-25, оба разбились (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мали 9 сентября в крушении разбился еще один штурмовик Су-25, который РФ поставила им в начале этого года. Это уже вторая подобная авиакатастрофа с российскими штурмовиками, переданными этой стране в 2022 и 2023 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Так, этот самолет был единственным штурмовиком в Мали во всей стране и разбился неподалеку от Альмустарата, к северу от региона Гао. Потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны.

По словам начальника штаба воздушных сил страны Мали Аллу Бой Диарра, катастрофа со штурмовиком Су-25 произошла из-за технической ошибки. Он также не исключил фактор плохой погоды. К счастью, пилоты капитулировали.

Что известно об этом самолете?

На этот раз разбился Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который РФ поставила вооруженным силам Мали в начале 2023 года в январе вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39. Полетать ему по малийскому небу удалось менее года.

В сети уже выложили фото с места аварии.

Второе ЧП с российскими Су-25 в Мали

До этого в Мали разбился еще один российский штурмовик Су-25, полученный в августе 2022 года. Он разбился в начале октября в международном аэропорту Гао.

Как сообщалось, у самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем из-за санкций. Пилоты жалуются на отказы навигационных баз данных.

Добавим, что запрет на поставки запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России коснулся даже авиационной краски. Авиакомпаниям РФ приходится ждать краску по 3-4 месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Африка Су-25 Мали
NEWS
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ