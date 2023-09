Россия передала Мали два самолета Су-25. Оба разбились, не пролетав и года (фото)

Так, этот самолет был единственным штурмовиком в Мали во всей стране и разбился неподалеку от Альмустарата, к северу от региона Гао. Потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны.

По словам начальника штаба воздушных сил страны Мали Аллу Бой Диарра, катастрофа со штурмовиком Су-25 произошла из-за технической ошибки. Он также не исключил фактор плохой погоды. К счастью, пилоты капитулировали.

Что известно об этом самолете?

На этот раз разбился Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который РФ поставила вооруженным силам Мали в начале 2023 года в январе вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39. Полетать ему по малийскому небу удалось менее года.

В сети уже выложили фото с места аварии.

#Mali - Images from the crash site suggest that the Malian Air Force lost its Su-25 reg. TZ-25C (delivered January 2023). CMA reported that their forces had fired on the jet, leading to the crash. There were also very bad weather conditions, another possible cause of the crash. https://t.co/kAGTqhNUze pic.twitter.com/BDLdUJgiOO