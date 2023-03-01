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Росія передала Китаю 6,5 тонни урану для потенційно збройового реактора, - Bloomberg

Фото: Росія передала Китаю 6,5 тонни урану для потенційно збройового реактора (neutronbytes.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія передала Китаю 6,5 тонни урану для запуску реактора CFR-600 на острові Чанбяо. Розвідка США стурбована, що Китай може використати ядерний матеріал для виробництва зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що китайський так званий реактор швидкого розмноження на острові Чанбяо є однією з ядерних установок, за якими найбільше стежать у світі.

Представники розвідки США прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній, який може допомогти Пекіну збільшити свої запаси боєголовок у чотири рази протягом наступних 12 років. Це дозволило б Китаю зрівнятися з ядерними арсеналами, які зараз розміщені США та Росією.

Зазначається, що це може допомогти Китаю збільшити запаси боєголовок майже у чотири рази протягом наступних 12 років - з 400 до 1500.

"Цілком можливо, що ця програма носить суто цивільний характер. Але мене хвилює те, що Китай перестав повідомляти про свої запаси цивільного та розділеного плутонію. Це не є нагальною проблемою, але це, безумовно, не хороший знак", - сказав ядерний аналітик із Женевського інституту досліджень у галузі роззброєння ООН Павел Подвіг.

Представники Пентагону стверджують, що постачання російською державною корпорацією "Росатом" 12 грудня 6477 кілограмів урану підживлює атомну програму, яка може дестабілізувати військовий баланс в Азії, де зростає напруженість навколо Тайваню та контролю над Південнокитайським морем.

При цьому Китай відкидає занепокоєння США. МЗС Китаю заявило, що країна "суворо виконала свої зобов'язання щодо ядерного нерозповсюдження" і добровільно передала "частину цивільної ядерної діяльності" Міжнародному агентству з атомної енергії.

Нагадаємо, дані розвідки США свідчать про те, що Китай шукає шляхи постачання озброєнні Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США без вагань завдадуть ударів китайським компаніям або приватним особам у разі постачання зброї Росії.

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