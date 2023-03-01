Россия передала Китаю 6,5 тонны урана для потенциально оружейного реактора, - Bloomberg

Сообщается, что китайский так называемый реактор быстрого размножения на острове Чанбяо является одной из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, которые сейчас размещены США и Россией.

Отмечается, что это может помочь Китаю увеличить запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет - с 400 до 1500.

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Но меня волнует то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не является неотложной проблемой, но это, безусловно, не хороший знак", - сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Представители Пентагона утверждают, что снабжение российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня и контроль над Южнокитайским морем.

При этом Китай отвергает беспокойство США. МИД Китая заявил, что страна "строго выполнила свои обязательства по ядерному нераспространению" и добровольно передала "часть гражданской ядерной деятельности" Международному агентству по атомной энергии.

Напомним, данные разведки США свидетельствуют о том, что Китай ищет пути поставки вооружении России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США без колебаний нанесут удары китайским компаниям или частным лицам в случае поставки оружия России.

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