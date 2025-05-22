ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія озброює літаки новими ядерними ракетами, - розвідка США

Москва, Четвер 22 травня 2025 13:34
UA EN RU
Росія озброює літаки новими ядерними ракетами, - розвідка США Фото: Росія озброює літаки новими ракетами Р-37М (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Росія впроваджує нову керовану авіаційну ракету з тактичним ядерним зарядом. Її встановлюють на МіГи та винищувачі типу Су.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт розвідувального управління Департаменту оборони США та The War Zone.

У звіті наголошується, що Росія розширює свої ядерні сили, додаючи нові можливості, в тому числі ядерні ракети класу "повітря-повітря" і нові ядерні системи.

За даними розвідки США, РФ зберігає близько 1550 розгорнутих стратегічних боєголовок і до 2 тисячі нестратегічних боєголовок, а також розширює свої ядерні сили в Білорусі, створюючи та реконструюючи місця зберігання ядерної зброї та навчаючи білоруські екіпажі поводженню з тактичною ядерною зброєю.

"Однак Росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю у цьому конфлікті, якщо тільки керівництво Росії не вирішить, що режиму загрожує екзистенційна небезпека", - йдеться у документі.

На думку авторів The War Zone, у звіті розвідки США, найімовірніше, йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М. Це далекобійна ракета-перехоплювач розроблена спеціально для МіГ-31 та адаптована для багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-35С та Су-57.

Щодо відомо про Р-37М

Розробка модифікованої ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М" була завершена у 2011 році. Перші зразки почали надходити на озброєння РФ лише у 2018 році через тривалі випробування та адаптацію.

Твердопаливна ракета має вагу 510 кг. Вона може вражати цілі на відстані до 200 км. Такі показники досягаються лише проти великих і не дуже маневрових повітряних об'єктів у сприятливих умовах, але це не робить ракету менш грізним озброєнням.

Інтеграція спеціальної бойової частини у ракету Р-37М поки офіційно не підтверджена.

Нова російська ракета

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року росіяни вперше застосували її проти України нову ракету "Орєшнік". Окупанти вдарили нею по Дніпру.

"Орєшнік" - це нова російська балістична ракета середньої дальності класу "земля - земля". Більше про цю ракету - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Днями ГУР попереджало українців, що Росія готує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Втім, цього не сталося.

Що відомо про "Ярс" і чим небезпечна ракета РС-24 - дізнайтеся за посиленням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Ракети
NEWS
США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо
США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч