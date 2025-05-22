Росія озброює літаки новими ядерними ракетами, - розвідка США

Росія впроваджує нову керовану авіаційну ракету з тактичним ядерним зарядом. Її встановлюють на МіГи та винищувачі типу Су.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт розвідувального управління Департаменту оборони США та The War Zone .

У звіті наголошується, що Росія розширює свої ядерні сили, додаючи нові можливості, в тому числі ядерні ракети класу "повітря-повітря" і нові ядерні системи.

За даними розвідки США, РФ зберігає близько 1550 розгорнутих стратегічних боєголовок і до 2 тисячі нестратегічних боєголовок, а також розширює свої ядерні сили в Білорусі, створюючи та реконструюючи місця зберігання ядерної зброї та навчаючи білоруські екіпажі поводженню з тактичною ядерною зброєю.

"Однак Росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю у цьому конфлікті, якщо тільки керівництво Росії не вирішить, що режиму загрожує екзистенційна небезпека", - йдеться у документі.

На думку авторів The War Zone, у звіті розвідки США, найімовірніше, йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М. Це далекобійна ракета-перехоплювач розроблена спеціально для МіГ-31 та адаптована для багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-35С та Су-57.

Щодо відомо про Р-37М

Розробка модифікованої ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М" була завершена у 2011 році. Перші зразки почали надходити на озброєння РФ лише у 2018 році через тривалі випробування та адаптацію.

Твердопаливна ракета має вагу 510 кг. Вона може вражати цілі на відстані до 200 км. Такі показники досягаються лише проти великих і не дуже маневрових повітряних об'єктів у сприятливих умовах, але це не робить ракету менш грізним озброєнням.

Інтеграція спеціальної бойової частини у ракету Р-37М поки офіційно не підтверджена.