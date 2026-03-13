Росія отруїла ріку в двох країнах: Україна готує звернення до ООН

За словами молдовського прем'єра, країні необхідна швидка мобілізація спеціалістів та обладнання для уловлювання нафтових плям і тестування якості води. Наразі над усуненням наслідків на Дністрі вже працюють фахівці з Молдови, Румунії та України, а також підрозділи Національної армії Молдови.

"Ми просимо підтримки європейських партнерів для швидкої мобілізації команд спеціалістів та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збирання нафтових забруднень із води, а також про мобільні станції для тестування якості води", - зазначив він.

Міністр навколишнього середовища Георге Хаждер попередив, що населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без водопостачання. У районі села Наславча вже оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Українська сторона зранку проводить роботи на своїй ділянці берега. Фахівці з Румунії встановлюють додаткові фільтри для очищення води", - повідомив Хаждер.

До 1 квітня на ділянці Наславча-Дубосари також заборонили риболовлю. А військовослужбовці Національної армії вже прибули на північ Молдови, щоб допомогти владі впоратися з екологічною загрозою.

Реакція України: Росія провокує чергову кризу

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що забруднення річки стало прямим наслідком російського удару по Дністровській ГЕС. Через атаку стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави.

"Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей — право на воду. Терор не має локального масштабу - він загрожує всій системі європейської безпеки", - зазначив омбудсмен.

Він додав, що такі дії РФ є грубим порушенням Женевських конвенцій. Наразі готуються відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт екоциду та надати міжнародну правову оцінку діям агресора.