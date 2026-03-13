RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия отравила реку в двух странах: Украина готовит обращение в ООН

21:38 13.03.2026 Пт
2 мин
В Молдове привлекли специалистов и армию для ликвидации последствий загрязнения Днестра
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: река Днестр - важный источник питьевой воды (Getty Images)

Из-за атаки РФ на Днестровскую ГЭС в реку вылились нефтепродукты, что повлекло экологическую угрозу для Молдовы. Кишинев уже привлек армию и обратился за помощью к Европейскому Союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам молдавского премьера, стране необходима быстрая мобилизация специалистов и оборудования для улавливания нефтяных пятен и тестирования качества воды. Сейчас над устранением последствий на Днестре уже работают специалисты из Молдовы, Румынии и Украины, а также подразделения Национальной армии Молдовы.

"Мы просим поддержки европейских партнеров для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, содержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды", - отметил он.

Министр окружающей среды Георге Хаждер предупредил, что населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. В районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.

"Украинская сторона с утра проводит работы на своем участке берега. Специалисты из Румынии устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды", - сообщил Хаждер.

До 1 апреля на участке Наславча-Дубосары также запретили рыбалку. А военнослужащие Национальной армии уже прибыли на север Молдовы, чтобы помочь властям справиться с экологической угрозой.

Реакция Украины: Россия провоцирует очередной кризис

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что загрязнение реки стало прямым следствием российского удара по Днестровской ГЭС. Из-за атаки произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.

"Атакуя объекты гидроэнергетики, враг сознательно провоцирует гуманитарный кризис в двух странах одновременно. Это покушение на базовое право миллионов людей - право на воду. Террор не имеет локального масштаба - он угрожает всей системе европейской безопасности", - отметил омбудсмен.

Он добавил, что такие действия РФ являются грубым нарушением Женевских конвенций. Сейчас готовятся соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт экоцида и дать международную правовую оценку действиям агрессора.

Отметим, что 12 марта официально было сообщено, что после очередной российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось в Молдову, ситуация тревожная.

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова), загрязнение представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
