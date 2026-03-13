Россия отравила реку в двух странах: Украина готовит обращение в ООН

По словам молдавского премьера, стране необходима быстрая мобилизация специалистов и оборудования для улавливания нефтяных пятен и тестирования качества воды. Сейчас над устранением последствий на Днестре уже работают специалисты из Молдовы, Румынии и Украины, а также подразделения Национальной армии Молдовы.

"Мы просим поддержки европейских партнеров для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, содержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды", - отметил он.

Министр окружающей среды Георге Хаждер предупредил, что населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. В районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.

"Украинская сторона с утра проводит работы на своем участке берега. Специалисты из Румынии устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды", - сообщил Хаждер.

До 1 апреля на участке Наславча-Дубосары также запретили рыбалку. А военнослужащие Национальной армии уже прибыли на север Молдовы, чтобы помочь властям справиться с экологической угрозой.

Реакция Украины: Россия провоцирует очередной кризис

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что загрязнение реки стало прямым следствием российского удара по Днестровской ГЭС. Из-за атаки произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.

"Атакуя объекты гидроэнергетики, враг сознательно провоцирует гуманитарный кризис в двух странах одновременно. Это покушение на базовое право миллионов людей - право на воду. Террор не имеет локального масштаба - он угрожает всей системе европейской безопасности", - отметил омбудсмен.

Он добавил, что такие действия РФ являются грубым нарушением Женевских конвенций. Сейчас готовятся соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт экоцида и дать международную правовую оценку действиям агрессора.