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Росія отримала нові поставки балістичних ракет від КНДР, - NYT

Фото: Росія отримала нові поставки балістичних ракет від КНДР (missilethreat.csis.org)
Автор: Тетяна Степанова

Росія отримала нові поставки балістичних ракет малої дальності Hwasong-11 від Північної Кореї. Окупанти вже застосовували їх для ударів по Києві цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє видання, 3 вересня британські дослідники у Києві дослідили уламки чотирьох ракет Hwasong-11 після чергової атаки Росії.

Експерти розшифрували виробниче маркування на кількох частинах кожної ракети.

Вони встановили, що ракета Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час обстрілів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені.

Фото: The New York Times

Ракета Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Ззовні снаряд схожий на російські балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

 

КНДР постачає ракети Росії

Нагадаємо, на початку 2024 року США заявили про те, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети. Голова Білого дому Джо Байден відзначив, що снаряди вже застосовувались перед цим для ударів проти України.

Також використання північнокорейських ракет російськими терористами підтвердили в ООН.

У лютому генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив вищезгадану інформацію та розповів, що ворог на той момент застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Вже в березні голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24) виробництва Північної Кореї.

До того ж серпні повідомлялося, що Росія протягом останнього часу могла відновити використання північнокорейських балістичних ракет типу KN-23 проти України.

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