Росія отримала нові поставки балістичних ракет від КНДР, - NYT

КНДР постачає ракети Росії

Нагадаємо, на початку 2024 року США заявили про те, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети. Голова Білого дому Джо Байден відзначив, що снаряди вже застосовувались перед цим для ударів проти України.

Також використання північнокорейських ракет російськими терористами підтвердили в ООН.

У лютому генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив вищезгадану інформацію та розповів, що ворог на той момент застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Вже в березні голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24) виробництва Північної Кореї.

До того ж серпні повідомлялося, що Росія протягом останнього часу могла відновити використання північнокорейських балістичних ракет типу KN-23 проти України.

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