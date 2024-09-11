Россия получила новые поставки баллистических ракет от КНДР, - NYT

КНДР поставляет ракеты России

Напомним, в начале 2024 года США заявили о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты. Глава Белого дома Джо Байден отметил, что снаряды уже применялись перед этим для ударов против Украины.

Также использование северокорейских ракет российскими террористами было подтверждено в ООН.

В феврале генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил вышеупомянутую информацию и рассказал, что враг на тот момент применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства.

Уже в марте глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 50 ракет типа Hwasong 11 (KN-23/24) производства Северной Кореи.

К тому же, в августе сообщалось, что Россия в последнее время могла возобновить использование северокорейских баллистических ракет типа KN-23 против Украины.

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