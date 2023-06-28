Росія за останній тиждень збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України в 1,6 раза

За даними військових, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по Україні в 1,6 раза. За останній тиждень було завдано 74 ракетних ударів, якщо брати попередній період - було завдано 46 ударів.

Військові нагадали, що українське небо захищають різні системи ППО, а кожна збита ворожа ракета чи дрон - це десятки та сотні врятованих життів.

Варто зауважити, що в Україні діє заборона на публікації в соціальних мережах:

фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

фото і відео позицій наших засобів ППО;

свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Будь-яка інформація може бути використана ворогом для коригування майбутніх ударів.

Фото: ракетні удари РФ по Україні (t.me/militarymediacenter)

Повітряні атаки

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетних та дронових ударів по містах України. Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, у РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога, зокрема, повторюватимуться.

Нагадаємо також, що раніше, в ніч проти 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

У вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Крім того, загарбники того ж вечора завдали ракетних ударів по Краматорську, вдаривши з С-300 по кафе в центрі міста. В результаті цієї атаки в Краматорську було поранено майже 50 людей, загинули 8 осіб, серед яких є немовля.

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