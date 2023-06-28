UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія за останній тиждень збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України в 1,6 раза

Фото: Росія за останній тиждень збільшила інтенсивність ракетних обстрілів України в 1,6 раза (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У період з 21 по 27 червня 2023 року росіяни збільшили кількість ракетних обстрілів України та застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міноборони України.

За даними військових, росіяни збільшили кількість ракетних ударів по Україні в 1,6 раза. За останній тиждень було завдано 74 ракетних ударів, якщо брати попередній період - було завдано 46 ударів.

Військові нагадали, що українське небо захищають різні системи ППО, а кожна збита ворожа ракета чи дрон - це десятки та сотні врятованих життів.

Варто зауважити, що в Україні діє заборона на публікації в соціальних мережах:

  • фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
  • фото і відео позицій наших засобів ППО;
  • свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
  • скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Будь-яка інформація може бути використана ворогом для коригування майбутніх ударів.

Фото: ракетні удари РФ по Україні (t.me/militarymediacenter)

Повітряні атаки

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетних та дронових ударів по містах України. Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, у РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога, зокрема, повторюватимуться.

Нагадаємо також, що раніше, в ніч проти 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

У вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Крім того, загарбники того ж вечора завдали ракетних ударів по Краматорську, вдаривши з С-300 по кафе в центрі міста. В результаті цієї атаки в Краматорську було поранено майже 50 людей, загинули 8 осіб, серед яких є немовля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти Україниракетный удар