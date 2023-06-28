Россия за последнюю неделю увеличила интенсивность ракетных обстрелов Украины в 1,6 раза

По данным военных, россияне увеличили количество ракетных ударов по Украине в 1,6 раза. За последнюю неделю было нанесено 74 ракетных удара, если брать предыдущий период - было нанесено 46 ударов.

Военные напомнили, что украинское небо защищают разные системы ПВО, а каждая сбитая вражеская ракета или дрон – это десятки и сотни спасенных жизней.

Следует отметить, что в Украине действует запрет на публикации в социальных сетях:

фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;

фото и видеопозиций наших средств ПВО;

свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Любая информация может быть использована врагом для коррекции будущих ударов.

Фото: ракетные удары РФ по Украине (t.me/militarymediacenter)

Воздушные атаки

Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные и дроновые удары по городам Украины. Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.

Напомним также, что ранее, в ночь на 26 июня, оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Во вторник, 27 июня, российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

Кроме того, захватчики в тот же вечер нанесли ракетные удары по Краматорску, ударив с С-300 по кафе в центре города. В результате этой атаки в Краматорске было ранено почти 50 человек, погибли 8 человек, среди которых есть младенец.

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