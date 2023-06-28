Десятки поранених, жертви і рятувальні роботи: що відомо про наслідки удару по Краматорську

Російські окупанти завдали по Краматорську ракетного удару у вівторок, 27 червня, атакувавши кафе в центрі міста, де в момент обстрілу було багато людей. Внаслідок жорстокої ворожої атаки по місту є загиблі, десятки поранених, на події продовжуються рятувальні роботи.

Подробиці російської атаки по Краматорську, реакція українських чиновників та представників інших країн на атаку - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни атакували Краматорськ двома ракетами

Ворожий ракетний удар по місцю скупчення цивільних у Краматорську стався увечері у вівторок. За словами голови Дніпропетровської ОВА Павло Кириленка, окупанти завдали прицільного удару по закладу громадського харчування у центрі міста, коли там було багато відвідувачів.

Як зазначили в поліції Донецької області, попередньо російські військові застосували для удару дві ракети з комплексу С-300. Друга - поцілила у приватний сектор селища Біленьке.

На місці "прильоту" у Краматорську продовжують роботу екстрені служби, триває розбір завалів - плит перекриття зруйнованого кафе та пошук постраждалих. Пожежники вже загасили спалах на площі 30 кв. м. після ракетного обстрілу.

Загиблі та поранені

За даними поліції та рятувальників, кількість поранених станом на пізній вечір вівторка - вже 42 особи, серед яких є дитина (2022 року народження).

"Врятована одна людина. Проводиться розбір плит перекриття зруйнованого кафе та пошук постраждалих", - повідомили у ДСНС.

У ДонОВА уточнили, що серед поранених є троє іноземців.

Вже відомо про чотирьох загиблих. Серед них - 8-місячне немовля. Їхні тіла були деблоковані з-під завалів.

Працівники ДСНС та правоохоронці продовжують розбір уламків та завалів на місці. Під ними можуть бути люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Розпочато розслідування

Як поінформували в Офісі генпрокурора, за фактом ракетного удару по Краматорську було розпочато розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури - за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що в Краматорську в епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких вилетіли вікна, шибки та двері.

Крім того, внаслідок російського ракетного удару по приватному секторі с. Біленьке поранення отримали 5 місцевих жителів, які ввечері знаходилися вдома.

На місцях працюють прокурори, рятувальники та поліція.

Реакція Зеленського

Про ворожий ракетний удар по Краматорську висловився президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Глава держави також відзначив і обстріл Кременчука того ж дня.

"Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети по Кременчуцькому району... Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них - дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога", - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, кожен такий вияв терору "знов і знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за результатами всього, що вона наробила - поразка і трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських вбивць і терористів".

Що говорять у Білому домі

Російську атаку по Краматорську засудили до США. Як зазначив представник Ради національної безпеки Білого дому, ми "засуджуємо жорстокі удари Росії по народу України, які призвели до масових смертей та руйнувань та забрали життя стільки українських мирних жителів", передає Sky News.

Також у Вашингтоні додали, що американський президент Джо Байден розмовляв з українським колегою Володимиром Зеленським у неділю, і під час розмови зазначив, що США "продовжать підтримувати Україну та надавати Україні зброю та техніку для захисту від російської агресії".