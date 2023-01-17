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Росія за останні 3 місяці 170 разів атакувала об'єкти ДТЕК ракетами і дронами, - Тімченко

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Вівторок 17 січня 2023 17:21
Росія за останні 3 місяці 170 разів атакувала об'єкти ДТЕК ракетами і дронами, - Тімченко Фото: Максим Тиіченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

З 10 жовтня енергетичні об’єкти компанії ДТЕК зазнали понад 170 обстрілів ракетами та дронами, внаслідок чого було пошкоджено 11 тис. одиниць обладнання теплових електростанцій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході дискусії Atlantic Council.

За його словами, внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру України щодня вимикається світло у 5-6 млн людей.

"Формула виживання України в таких умовах - єдність! Єдність приватних та державних компаній - ми щодня працюємо разом, обмінюємось обладнанням, допомагаємо один одному. Єдність енергетичних компаній та військових – ми працюємо разом, щоб захистити наші енергетичні об’єкти та стаємо більш досвідченими та креативними в цьому", - сказав Тімченко.

Він також підкреслив, що попри воєнні умови, ДТЕК відновлює будівництво ВДЕ та постачання електроенергії з СЕС, які знаходяться на звільнених територіях.

Зокрема звільнена від окупантів Трифонівська СЕС поступово відновлює виробництво електроенергії в енергосистемі України, в тому числі забезпечує енергетичні потреби населених пунктів Херсонської області.

"З березня 2022 року українські електромережі синхронізовані з європейськими, тож наша енергетика вже є частиною ЄС. Це означає, що всі майбутні інвестиції в енергетичний сектор України мають розглядатися як частина європейської енергетичної безпеки. Крім того, Україна має величезний потенціал у розвитку відновлюваної енергетики. Отже, Україна відіграватиме значну роль у європейському зеленому переході", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що у майбутньому Україна стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики.

Він також підкреслив, що Україна створить нову та децентралізовану енергосистему з акцентом на "зелену" енергетику.

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