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Россия за последние 3 месяца 170 раз атаковала объекты ДТЭК ракетами и дронами, - Тимченко

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Вторник 17 января 2023 17:21
Россия за последние 3 месяца 170 раз атаковала объекты ДТЭК ракетами и дронами, - Тимченко Фото: Максим Тииченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

С 10 октября энергетические объекты компании ДТЭК подверглись более 170 обстрелам ракетами и дронами, в результате чего было повреждено 11 тыс. единиц оборудования тепловых электростанций компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе дискуссии Atlantic Council.

По его словам, в результате атак на энергетическую инфраструктуру Украины ежедневно выключается свет у 5-6 млн человек.

"Формула выживания Украины в таких условиях - единство! Единство частных и государственных компаний - мы ежедневно работаем вместе, обмениваемся оборудованием, помогаем друг другу. Единство энергетических компаний и военных - мы работаем вместе, чтобы защитить наши энергетические объекты и становимся более опытными и креативными в этом", - сказал Тимченко.

Он также подчеркнул, что, несмотря на военные условия, ДТЭК возобновляет строительство ВИЭ и поставки электроэнергии из СЭС, которые находятся на освобожденных территориях.

В частности, освобожденная от оккупантов Трифоновская СЭС постепенно возобновляет производство электроэнергии в энергосистеме Украины, в том числе обеспечивает энергетические потребности населенных пунктов Херсонской области.

"С марта 2022 года украинские электросети синхронизированы с европейскими, поэтому наша энергетика уже является частью ЕС. Это означает, что все будущие инвестиции в энергетический сектор Украины должны рассматриваться как часть европейской энергетической безопасности. Кроме того, Украина имеет огромный потенциал в развитии возобновляемой энергетики". Следовательно, Украина будет играть значительную роль в европейском зеленом переходе", - подытожил Тимченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в будущем Украина станет лидером по построению современной зеленой энергетики.

Он также подчеркнул, что Украина создаст новую и децентрализованную энергосистему с акцентом на "зеленую" энергетику.

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