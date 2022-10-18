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Росія оштрафувала Amazon: у чому звинуватили

Новость на русском →
Москва, Вівторок 18 жовтня 2022 16:45
Росія оштрафувала Amazon: у чому звинуватили Фото: Росія оштрафувала Amazon на 4 млн рублів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Московський суд оштрафував Amazon на 4 мільйони рублів за те, що компанія не видалила заборонений у РФ контент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Силові структури в Росії зажадали видалити елементи відео із вживанням наркотиків та самогубством.

Таганський районний суд заявив, що оштрафував Amazon на 4 мільйони рублів у двох окремих справах, хоча у своїй заяві не уточнив, які саме. Він також оштрафував стрімінговий сервіс Amazon Twitch на 8 мільйонів рублів за те, що він не видаляв заборонений контент.

Раніше ми писали, що Amazon скасував реферальну комісію для українських підприємців на 1 рік. Комісія скасована для підприємців, які продають до ЄС та Великобританії.

Також повідомлялося, що американський гігант Amazon у 2021 році розпочав роботу з Україною у сфері хмарних технологій.

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