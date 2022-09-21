Amazon скасував комісію для українських підприємців

Компанія Amazon скасувала реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Комісію скасовано для підприємців, які продають до ЄС та Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook .

"Українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів. Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном", - написав він.

За його словам, кілька місяців тому разом з Укрпоштою, агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon, щоб компанія полегшила умови для українського бізнесу, який, попри війну, продовжує працювати, підтримуючи економіку країни.

Федоров також повідомив, що Amazon mazon разом з Amazon Web Services надала Україні потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад 35 млн доларів.